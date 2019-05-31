حملت مدير عام الشرطة المسؤولية .. لجان البراري تطالب بمحاكمة ضابط شرطة قتل مواطنًا

التاريخ: 31-مايو-2019
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طالبت لجان مقاومة منطقة البراري، برفع الحصانة فورًا عن الملازم شرطة وضاح حمزة، الذي أطلق النار على المواطن الأعزل عزمي فتحي بـ3 رصاصات، وتسليمه إلى سلطات النيابة القانونية لاستكمال التحري ورفع البلاغ للمحكمة، وشددت على ضرورة التحفظ على القاتل فورًا، محملة المسؤولية إلى مدير عام قوات الشرطة في حالة هروبه أو فعل أي شيء.
وقالت لجان البراري في بيان حسب الجريدة أمس، إن على مدير الشرطة أن يعلم أن في دولة الحرية والسلام والعدالة لن يفلت القتلة والمجرمون من العقاب كما يحدث في ظل النظام السابق، وحذرت من عدم العدالة والحيادية من الشرطة ومديرها العام في تنفيذ القانون.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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