اتحاد العمال المعارض يكشف عن محاولات لتهميشه

أكد المكتب التنفيذي لاتحاد عمال السودان الشرعي المعارض، أن هناك بعض القوى السياسية تحاول تهميش دور العمال في قوى إعلان الحرية والتغيير الأمر الذي يُعد خرقًا لاتفاقات ظلت قائمة منذ ثلاثين عامًا بين الاتحادات ونقابات العمال بعضويتها الممتدة مع هذه الكيانات، وخاصة العلاقة مع اتحاد عمال السودان المعارض، منوهًا إلى ضرورة تمثيل الحركة النقابية العمالية في هذه المرحلة لمتابعة قضايا العمال وهمومهم.

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وطالب المكتب في بيان بحسب الجريدة أمس، الحركة السياسية بإعادة النظر والتفكير الجاد في تجويد الأداء والدخول والتركيز الجاد على مطالب الناس الاقتصادية وتكاليف المعيشة، وقضايا الخصخصة والمعاشيين وقوانين العمل، وشدد على ضرورة إعادة المفصولين سياسيًّا وإعطائهم جميع مستحقاتهم وتعويضهم، وأشار إلى أهمية المحافظة على القطاع العام واستمراريته ومحاسبة كل الذين جنوا ثرواتهم على حساب الشعب، داعيًا إلى إقرار قانون لنقابات العمال يضمن استقلالية الحركة النقابية وإلقاء نقابات المنشأة، وتمثيل (الاتحاد العام لعمال السودان المعارض) في كافة هياكل الدولة الجهاز الوظيفي واللجان المتخصصة واللجان الاقتصادية خاصة في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد وذلك من أجل تأسيس حركة نقابية مستقله تساهم في بناء الوطن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)