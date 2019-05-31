لماذا تم حظر دخول أعضاء السفارات لمنطقة الاعتصام؟

التاريخ: 31-مايو-2019
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حظرت وزارة الخارجية السفارات والبعثات والمنظمات المعتمدة بالبلاد من ارتياد مناطق الاعتصام بمحيط القيادة العامة للجيش بالخرطوم، فضلاً عن مناطق التجمعات والاحتجاجات في جميع الولايات.
وبررت الوزارة في خطاب بحسب الإنتباهة ، الخطوة بما سمتها الظروف والتطورات الراهنة بالبلاد التي تتطلب توفير بيئة ملائمة لإحداث توافق شعبي وإجماع سياسي، وشدد الخطاب على أعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات المعتمدة الالتزام بتوجيهات الوزارة مع مراعاة الإخطار المسبق لأي نشاط يمس الأمن القومي للبلاد.
وأشار البيان إلى المبادئ التي تحكم العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين الدول مثلما ورد في اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية التي تحث على أمن وسلامة البعثات الدبلوماسية، فضلاً عن كونها توضح احترام مبادئ وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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