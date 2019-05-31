المنظومة الامنية تتوعد بردع المتفلتين

أكدت المنظومة اأامنية التي تضم تشكيلات عسكرية متعددة أنها إزاء التطورات التى تهدد الأمن والسلامة العامة فإن مكونات المنظومة الأمنية ستعمل وفق القانون، بما يضمن سلامة المواطنيين والعمل بحسم مظاهر الانفلات الأمنى والقانونى وردع المتفلتين.

وأهابت المنظومة الأمنية بتشكيلاتها المختلفة من القوات المسلحة وقوات الشرطة وجهاز الأمن والمخابرات وقوات الدعم السريع، أهابت بالمواطنين الشرفاء باتخاذ الحيطة والحذر والتبليغ الفورى عن أي مظاهر للتفلتات الآمنية والتعاون المطلق مع الأجهزة النظامية.

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وأكدت المنظومة الأمنية في بيان صحفي، أنها وفية لانحيازها لخيارات الشعب، وأنها تعمل لحماية الثورة ولتحقيق شعاراتها فى بسط الحرية والسلام والعدالة.

وبحسب الشروق أكدت المنظومة أنها في سبيل دعم الثورة ظلت على الدوام توجه منسوبيها بالتحلى بروح الانضباط والتعامل بالحكمة فى حدود إنفاذ القانون دون استخدام القوة والقوة المفرطة وقابل ذلك استجابة مقدرة من شركاء الثورة والتغيير وأعظم مظاهر هذه الروح احتضان حرم قيادة القوات المسلحة للاعتصام طوال الفترة الماضية.

وأشار البيان إلى أنه صاحب تلك المظاهر الاحتجاجية المشروعة استغلال بواسطة عناصر متفلتة اختلفت أجندتها عن أجندة الثورة والمعتصمين فبرزت العديد من الممارسات غير القانونية امتدت لحد تهديد حياة المواطنيين الآمنين وترويعهم واستهداف ممتلكاتهم وتجاوزت ذلك لاستفزاز القوات النظامية والدخول معها فى احتكاكات بمستويات مختلفة، مما أفرز تجاوزات فردية ومعزولة نجمت عنها خسائر فى أرواح بريئة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)