البرهان يؤكد وقوف السودان ضد تهديدات المنطقة

أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وقوف بلاده ضد التهديدات التى تستهدف أمن واستقرار المنطقة العربية، خاصة الخليج العربى وجنوب البحر الأحمر.
وأشار إلى اصطفاف السودان مع الشقيقتين السعودية والإمارات لمواجهة الاعتداءات التي استهدفت السفن وخطوط النقل وأمن الحرمين أيًّا كان مصدرها.
وقال البرهان لدى مخاطبته جلسة القمة العربية الرابعة عشرة الطارئة بمكة المكرمة، إن السودان يؤيد جميع التدابير والإجراءات التى يتخذها الأشقاء لحماية الأمن والاستقرار فى المنطقة.
ودعا في خطابه إلى جعل الممرات الملاحيه بعيدة عن الاستهداف العسكري، مطالبا القادة العرب بخروج القمة بقرارات صريحة تمنع تكرار هذه الاعتداءات.
وبشأن الموقف من الحرب في اليمن جدد البرهان التزام السودان بالوقوف مع الحكومة الشرعية فى اليمن وسيظل جزءًا أصيلا من التحالف العربي الذي يعمل لاستعادة الشرعية وتحقيق الأمن والاستقرار فى اليمن الشقيق، ودعا السودان فى الوقت ذاته إلى استئناف الحوار لحقن الدماء فى اليمن وفق المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ونتائج مؤتمر الحوار الوطنى الشامل.
وأكد موقف السودان الثابت فى دعم الشعب الفلسطيني لإقامة دولته المستقلة وحرصه فى الوصول إلى سلام مستدام فى سوريا وليبيا مبني على حل سياسي يعيد الأمن والاستقرار فى البلدين.
وفي السياق نفسه، أكد البرهان أن استجابة القوات المسلحة لمطالب الشعب بالتدخل وانحيازها لثورته السلمية، جاءت من أجل بناء سودان جديد تسوده الحرية والعدل والسلام وينعم شعبه بالديمقراطية.
وأبان البرهان أن المجلس العسكري الانتقالي يقود فى الوقت الراهن حوارًا بنّاءًّ مع القوى السياسيه لتشكيل مؤسسات الحكم الانتقالى إنفاذا لمتطلبات الفترة الانتقالية.
وأضاف أن المجلس العسكري الانتقالي تعهد بتسليم السلطة للشعب بعد فترة انتقالية محدودة تشهد فى نهايتها انتخابات نزيهة وشفافة تشارك فيها مكونات الشعب وقواه السياسية.
وثمن البرهان مواقف الدول الشقيقة والصديقة وتواصلها مع المجلس العسكرى وتضامنها مع خيارات الشعب السودانى ومباركتها التغيير التاريخي الذي شهده السودان بما يمكنه من مراجعة علاقاته مع المجتمع الإقليمى والدولي وخروجه من دائرة العقوبات حتى ينعم بالنماء والاستقرار.
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