استئناف المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى التغيير

أعلن مصدر من ”قوى الحرية والتغيير“ في السودان، اليوم الجمعة، أن المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي ستُستأنف خلال ”الساعات المقبلة“، بعد توقف دام أسبوع.

وقال المصدر إن ”المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي، المتوقفة منذ أسبوع، ستستأنف بين الطرفين في غضون الساعات المقبلة، وأن الطرفين سيعاودان الجلوس إلى طاولة المفاوضات قريبًا“.

وأضاف: ”نؤكّد في قوى الحرية والتغيير على التزامنا بكل ما توصلنا إليه من اتفاقيات مع المجلس العسكري“، معتبرًا أن ”المفاوضات هي وسيلتنا الوحيدة للوصول إلى اتفاقيات تمهد لمرحلة جديدة من تاريخ البلاد“.

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ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من المجلس العسكري حول تصريحات المصدر.

ويعتصم آلاف السودانيين، منذ الشهر الماضي، أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم؛ للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، حسب محتجين.‎

وأخفق المجلس العسكري وقوى التغيير، الأسبوع الماضي، في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن نسب التمثيل في أجهزة السلطة، خلال المرحلة الانتقالية.