الإرصاد تتوقع ارتفاع في درجات الحرارة وسقوط أمطار

حذّرت الهيئة العامة للإرصاد الجوية بحسب تقريرها من أمطار متوقعة على معظم أنحاء البلاد وارتفاع في درجات الحرارة ، مشيرةً إلى أنّ الفاصل المداري تقدّم شمالاً عن موقع تمركزه الحالي شمال عطبرة والخرطوم والفاشر ليصل أقصى شمال البلاد.

وتوقعت الإرصاد أنّ تسود رياح جنوبية في أغلب أنحاء البلاد بسرعات خفيفة إلى متوسطة ونشطة مثيره للغبار أحيانًا في مناطق هطول الأمطار والمناطق المجاور لها.

وقال رئيس وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية أبو القاسم إبراهيم إدريس إنّ التوقعات تشير إلى هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة بالولايات الشمالية والوسطى والخرطوم والبحر الأحمر وشمال كردفان وشمال دارفور وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في أجزاء واسعة من ولايات كسلا، القضارف والنيل الأزرق، جنوب وغرب كردفان، جنوب وغرب دارفور.

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وأشار إلى أنّه من المتوّقع أنّ يسود البلاد طقسٌ حار جدًا نهارًا دافئ إلى معتدل ليلاً في الشمال وحار نسبيًا إلى حار نهارًا معتدل ليلاً وفي الصباح الباكر وعلى الساحل والشرق وحزام الأواسط توقع طقس دافئ إلى حار نهاراً معتدل ليلاً في الصباح وفي جنوب الأواسط والحزام الجنوبي.

وأوضح أن أعلى درجات حرارة مرتفعة متوقعة في الولاية الشمالية تصل إلى ٤٧ درجة مئوية خاصة في مناطق دنقلا وأبوحمد و وادي حلفا.

وناشد مدير وحدة الإنذار المبكر توخي الحيطة والحذر وتنظيم الأنشطة بما يتوافق مع الطقس الحار جدًا.