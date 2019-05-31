تصعيد خطير مع أمريكا… الصين تعلن قائمة سوداء للشركات الأجنبية “غير الموثوق بها”

شهاب محمد - الخرطوم - السود\ان اليوم:

أعلنت الصين، اليوم الجمعة، أنها ستضع قائمة سوداء للأفراد والشركات الأجنبية “غير الموثوق بها”، في تصعيد جديد في حربها التجارية مع الولايات المتحدة.

وأكد الناطق باسم وزارة التجارة، جاو فينغ، أنه “سيتم إدراج شركات الأجنبية ومنظمات وأفراد، على قائمة الكيانات غير الموثوق بها”.

وقال فينغ:

سيتم إدراج الشركات الأجنبية والمنظمات والأفراد الذين لا يمتثلون لقواعد السوق وينحرفون عن روح الاتفاق ويفرضون حظرًا ويتوقفون عن تقديم الإمدادات للشركات الصينية لأغراض غير تجارية، ويضرّون بشكل كبير بالحقوق المشروعة ومصالح الشركات الصينية، على قائمة الكيانات غير الموثوق بها.

وفي السياق ذاته، أوقفت الصين شراء فول الصويا من الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية الحرب التجارية الدائرة بين البلدين.

وأفاد موقع “بلومبرغ” الأمريكي أن الصين أوقفت شراء فول الصويا من الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية الصراع التجاري الدائر بين البلدين.

ووفقا للوكالة، تعتبر الصين أكبر مشتر لفول الصويا في العالم، ووصلت كميات الفول الذي اشترته الصين من الولايات المتحدة منذ سبتمبر/أيلول لحوالي 13 مليون طن.

في الوقت الذي لم تتلق الشركات الصينية الحكومية أي طلبات جديدة لشراء فول الصويا الأمريكي.

سبوتنيك