أنغيلا ميركل تعتزم مناقشة 4 قضايا عالمية خلال محادثاتها مع بومبيو

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أنها ستبحث التعاون مع روسيا وأوكرانيا وإيران وأفغانستان وسوريا، خلال لقائها مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في برلين.
وقالت ميركل قبيل اللقاء مع بومبيو، اليوم الجمعة 31 مايو / أيار: “لدينا الكثير من القضايا التي يجب مناقشتها، لأن العالم في حالة مضطربة. أولا وقبل كل شيء، القضية الإيرانية .
وأضافت: “سنتحدث عن أفغانستان، حيث توجد للبلدين وحدات عسكرية كبيرة، وسنتحدث عن الوضع في سوريا، وبالطبع الوضع الهش للغاية في ليبيا”.
وتابعت: “نحتاج إلى التطرق لموضوعين آخرين، هما التعاون في العمل مع روسيا ومستقبل أوكرانيا بعد الانتخابات الرئاسية هناك، وكذلك التعاون في مكافحة الإرهاب”، مضيفة: “كما ترون، لدينا العديد من المواضيع، التي سنبحثها خلال 45 دقيقة، سنناقش فيها بروح الشراكة، عشية اتصالات وثيقة ستتم في المستقبل”.
سبوتنيك
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