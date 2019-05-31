العراق يعترض على بيان القمة العربية ويرفض المشاركة بصياغته

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن العراق اعتراضه على البيان الختامي لقمة مكة الطارئة، الذي ندد بسلوك إيران واعتداءاتها في المنطقة، رافضا المشاركة بصياغته.

بدوره أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي: “أن العراق لن يدخل في سياسة المحاور، والاصطفافات، والإدانات، والاتهامات، راجيا أن تخرج المؤتمرات العربية، والإسلامية المقبلة بخطاب تهدئة يخدم استقرار المنطقة التي عانت من ويلات الحروب والدمار”.

وقال الرئيس العراقي: “إن جمهوريةَ إيران الإسلامية هي دولةٌ مسلمةٌ جارة للعراق والعرب، ويقيناً لا نتمنى أن يتعرض أمنُها إلى الاستهداف، وتربطنا وإياها 1400 كم من الحدود، ووشائجُ وعلاقاتٌ متعددة”.

وأضاف صالح: “أننا في العراق، ننظر من واقعِ تجربةٍ قاسيةٍ من الحروب واستهداف الإرهابِ لمقدراتنا، الذي جاء على أمنِنا الداخلي وامتدت اثارُهُ على أمنِ عمقِنا العربي، وجوارِنا الإسلامي، بل وعلى أمنِ واستقرارِ المجتمع الدولي”.

وتابع الرئيس العراقي إن أمنَ المملكة العربية السعودية الشقيقة هو أمن العراق، وأمن الامارات، وأمن دول الخليج هو امننا، ونحن في العراق حريصون على أمن المملكة ودول الخليج ، وأي استهداف لامنها هو استهداف لأمننا، بل استهداف لأمن الدول العربية والاسلامية جميعا”.