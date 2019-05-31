التاريخ: 31-مايو-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة اكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان أن المجلس العسكرى الانتقالى تعهد بتسليم السلطة للشعب بعد فترة انتقالية محدودة تشهد نهايتها انتخابات نزيهة وشفافة تتاح من خلالها المشاركة لكل مكونات الشعب وقواه السياسية. وبحسب الشروق أوضح البرهان فى خطابه أمام القمة العربية الطارئة التى انعقدت بمكة المكرمة اليوم و بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، أوضح أن استجابة القوات المسلحه لمطالب الشعب بالتدخل وانحبازها لثورته السلمية ، جاء من أجل بناء سودان تسوده الحرية والعدل والسلام و ينعم شعبه بالديمقراطية ويرسخ فيه حكم القانون. وابان الفريق البرهان أن المجلس العسكري الانتقالي يقود فى الوقت الراهن Advertisements حوارا بناءا مع القوى السياسية لتشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي إنفاذا لمتطلبات الفترة الانتقالية. وثمن الفريق عبدالفتاح البرهان فى خطابه أمام القمة العربية مواقف الدول الشقيقة الصديقة وتواصلها مع المجلس العسكرى ودعمها وتشجيعها وتضامنها مع خيارات الشعب السودانى ومباركتها للتغبير التاريخى الذى شهده السودان بما يمكن أن يمثل سانحة لمراجعة اوضاع السودان المختلفة الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البرهان: “المجلس”تعهد بتسليم السلطة بعد فترة انتقالية محدودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.