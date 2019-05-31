قائد المنطقة العسكرية المركزية بالخرطوم .. اعتصام القيادة العامة خطر على السودان

التاريخ: 31-مايو-2019
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قال قائد المنطقة العسكرية المركزية بالخرطوم، اللواء بحر أحمد بحر، إن اعتصام القيادة العامة في العاصمة الخرطوم يشكل خطرا على تماسك الدولة وأمنها القومي.
وبحسب الجزيرة اتهم بحر، في بيان بثه التلفزيون السوداني، ما وصفها بالعناصر المنفلتة بمهاجمة مركبة تابعة لقوات الدعم السريع، والاستيلاء عليها، قرب موقع الاعتصام.
وجاء في البيان أن “ميدان الاعتصام أضحى غير آمن ويشكل خطرا على الثورة والثوار، ومهددا لتماسك الدولة وأمنها الوطني”.
في المقابل، اتهم المعتصمون قوات الدعم السريع -التي يقودها محمد حمدان دقلو (المشهور بحميدتي) نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي- بمحاولة تقويض الانتقال إلى الديمقراطية.
الخرطوم (كوش نيوز)
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