إدارة الهلال تضع شروط لإتمام صفقة رحيل وليد الشعلة

قالت مصادر موثوقة إنّ إدارة نادي الهلال أبدت موافقة مشروطة وذلك بشأن رحيل لاعب الفريق وليد الشعلة بعد تلقيه ثلاثة عروض احترافية مؤخرًا.

وحاز لاعب الهلال وليد الشعلة على سبعة أهداف مع فريقه في مسابقة كأس الكنفدرالية الأفريقية في الموسم بعدما احتّل المركز الثاني خلف لاعب نهضة بركان لابا كودجو فودوه الذي تصدّر بثمانية أهداف.

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وفي الوقت الذي تلقى فيه لاعب الهلال وليد الشعلة عرضًا من أندية السعودية والسويد والدنمارك، أخطر النادي رسميًا الوكيل الغاني بإحضار العروض مكتوبة وذلك حتى يتسنى لهم مناقشتها.

وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 أعلن الوكيل الغاني عن رغبة نادي الوحدة السعودي في التعاقد مع اللاعب، غير أنّه لم يفصح عن العرض المادي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)