بوادر اتفاق داخل اللجنة الفنية بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري

افادت مصادر مؤثوقة بتوافق داخل اللجنة الفنية القائمة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري على مقترح مناصفة اعضاء المجلس السيادي ( 5+5) ورئاسة دورية وان الاختلاف قائم على المدة الزمنية لكل فترة من الرئاسة الدورية ومن الذي يبدأ اول الفترة الرئاسية ما بين ان تعطى الفترة الاولى للمدنيين ام الفترة الاولى للعسكر

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