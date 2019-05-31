البرهان: سنسلم السلطة للشعب بعد فترة انتقالية محدودة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان أن المجلس العسكرى الانتقالى تعهد بتسليم السلطة للشعب بعد فترة انتقالية محدودة تشهد نهايتها انتخابات نزيهة وشفافة تتاح من خلالها المشاركة لكل مكونات الشعب وقواه السياسية.

وأوضح البرهان فى خطابه أمام القمة العربية الطارئة التى انعقدت بمكة المكرمة اليوم و بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، أوضح أن استجابة القوات المسلحه لمطالب الشعب بالتدخل وانحبازها لثورته السلمية ، جاء من أجل بناء سودان تسوده الحرية والعدل والسلام و ينعم شعبه بالديمقراطية ويرسخ فيه حكم القانون. وابان الفريق البرهان أن المجلس العسكري الانتقالي يقود فى الوقت الراهن

حوارا بناءا مع القوى السياسية لتشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي إنفاذا لمتطلبات الفترة الانتقالية.

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وثمن الفريق عبدالفتاح البرهان فى خطابه أمام القمة العربية مواقف الدول الشقيقة الصديقة وتواصلها مع المجلس العسكرى ودعمها وتشجيعها وتضامنها مع خيارات الشعب السودانى ومباركتها للتغبير التاريخى الذى شهده السودان بما يمكن أن يمثل سانحة لمراجعة اوضاع السودان المختلفة

الشروق