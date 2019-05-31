تعيّين حسين جنقول محافظًا للبنك المركزي

الخليج 365:

أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان، الخميس، قرارًا بتعيين حسين يحيى جنقول الباشا محافظًا لبنك السودان المركزي.

وأفاد بيان صادر عن المجلس العسكري، بأنّ القرار شمل كذلك تعيين أحمد بشرى بدوي، نائباً لمحافظ البنك.

ومنذ مارس الماضي، تولى جنقول منصب محافظ المركزي المكلف، فيما سبق أن شغل جنقول منصب نائب محافظ البنك، وتم تعيينه في منصب مكلف بمهام المحافظ بعد إعفاء السابق محمد خير الزبير.

وعزلت قيادة الجيش في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة، بعد 30 عامًا في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

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السيرة الذاتية :

الإسم : حسين يحيي جنقول الباشا

الميلاد : قرية العين الضباب – ولاية شمال كردفان

مراحل الدراسة : مدرسة العين الضباب الصغرى مدرسة سدرة الأولية مدرسة الرهد الأميرية الوسطى مدرسة خور طقت الثانوية جامعة الخرطوم – كلية الاقتصاد المؤهلات بكالريوس (إقتصاد بحت) مع مرتبة الشرف – جامعة الخرطوم 1982م ماجستير اقتصاد – جامعة كولمبيا نيويورك 2000م

الخبرة : إلتحق ببنك السودان المركزي في العام 1982م عمل بكل إدارات البنك المختلفة وتدرج حتى درجة مدير عام وتم تعيينه في 2009م مساعداً للمحافظ ، ونائبًا للبنك المركزي 2018 وتم تعيينه محافظًا مكلفًا للبنك المركزي عقب الاطاحة بنظام الرئيس المخلوع البشير.