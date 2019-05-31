السودان يجدد دعمه للمملكة والامارات ضد العدوان

جدد السودان وقوفه و اصطفافه مع اشقائه في المملكة العربية السعودية و دولة الامارات العربية المتحدة ضد التهديدات التي استهدفتهما في كل من منطقتي الخليج العربي و جنوب البحر الاحمر ووصفها بالتهديدات والتصرفات غير المسئولة.

وقال رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان امام القمة ان القادة العرب يجتمعون في تلك القمة الطارئة ووقد وقعت “تهديدات وتصرفات غير مسؤولة، تستهدف أمن واستقرار منطقتنا العربية وبخاصة الخليج العربي وجنوب البحر الأحمر،” وانها طالت المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودولة الإمارات العربية الشقيقة مستهدفة السفن وخطوط النقل وأمن الحرمين.

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وشدد البرهان “نحن ندين تلك الإعتداءات والتهديدات ونؤكد وقوفنا إلى جانب الأشقاء في الخليج والاصطفاف إلى جانبهم في مواجهة هذه الأعمال العدائية أياً كان مصدرها ، كما نؤكد تأييدنا لجميع الإجراءات والتدابير التي يتخذها الأشقاء لحماية الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وبحسب الشروق دعا البرهان القمة الى الخروج بقرار صريح يمنع تكرار تلك الاعتداءات مؤكدا أن السودان منذ بداية الأزمة اليمنية ظل يقف مع الحكومة الشرعية سييظل جزءاً أصيلاً من التحالف العربي الذي يعمل على استعادة الشرعية وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، وفي الوقت ذاته يدعو إلى استئناف الحوار من أجل الوصول إلى تسوية سياسية تحفظ وحدة وسيادة اليمن وحقن دماء أبنائه استناداً إلى المرجعيات الثلاث

المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)