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الاستثمارات السعودية ترتفع بنسبة كبيرة في مصر

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قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، إن صافي الاستثمارات في مصر ارتفع خلال الربع الثاني للعام المالي الجاري 44.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017-2018.

وأضاف الجهاز أن صافي الاستثمارات السعودية في مصر سجل 125.5 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2018-2019، مقابل 87.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت قيمة الصادرات المصرية للسعودية إلى 276.7 مليون دولار خلال شهري يناير وفبراير الماضيين مقابل 241.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، بنسبة زيادة 14.4%، بحسب الإحصاء.

بينما انخفضت قيمة الواردات المصرية من السعودية لتسجل 933.4 مليون دولار خلال شهري يناير وفبراير عام 2019، مقابل مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، بانخفاض بلغ 9.5%.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية 1.2 مليار دولار خلال أول شهرين من عام 2019 مقابل 1.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، بنسبة انخفاض بلغت 7.7%.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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