الاستثمارات السعودية ترتفع بنسبة كبيرة في مصر

وأضاف الجهاز أن صافي الاستثمارات السعودية في مصر سجل 125.5 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2018-2019، مقابل 87.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وارتفعت قيمة الصادرات المصرية للسعودية إلى 276.7 مليون دولار خلال شهري يناير وفبراير الماضيين مقابل 241.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، بنسبة زيادة 14.4%، بحسب الإحصاء.
بينما انخفضت قيمة الواردات المصرية من السعودية لتسجل 933.4 مليون دولار خلال شهري يناير وفبراير عام 2019، مقابل مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، بانخفاض بلغ 9.5%.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية 1.2 مليار دولار خلال أول شهرين من عام 2019 مقابل 1.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، بنسبة انخفاض بلغت 7.7%.
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