للمرة الثانية.. أحلام تحيي حفلا غنائيا في السعودية

أعلنت المطربة الإماراتية أحلام، إحياء حفل غنائي كبير في المملكة العربية السعودية ، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ونشرت أحلام عبر حسابها الرسمي بموقعي "تويتر" و"إنستغرام"، صورة لها، كشفت فيها عن موعد الحفل، المقرر 8 يونيو/ حزيران المقبل، في مدينة جدة.

وقالت المطربة الإماراتية في التغريدة "أوعدكم بحفل يليق بجمهوري قريبا تفتح أبواب الحجوزات انتظرونا".

وكانت أحلام أحيت أول حفل غنائي لها في المملكة العربية السعودية، في 21 مارس/ آذار، وتحديدا في العاصمة السعودية الرياض.