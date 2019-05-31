ونشرت أحلام عبر حسابها الرسمي بموقعي "تويتر" و"إنستغرام"، صورة لها، كشفت فيها عن موعد الحفل، المقرر 8 يونيو/ حزيران المقبل، في مدينة جدة.
وقالت المطربة الإماراتية في التغريدة "أوعدكم بحفل يليق بجمهوري قريبا تفتح أبواب الحجوزات انتظرونا".
وكانت أحلام أحيت أول حفل غنائي لها في المملكة العربية السعودية، في 21 مارس/ آذار، وتحديدا في العاصمة السعودية الرياض.
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الثانية.. أحلام تحيي حفلا غنائيا في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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