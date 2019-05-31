وأوردت القناة، اليوم الجمعة، بأن ترامب تجاوب مع اقتراح أردوغان إنشاء فريق العمل المذكور لتسوية الخلاف الحاد بين أنقرة وواشنطن حول قرار تركيا شراء منظومات الصواريخ الروسية المضادة للجو.
ولم تصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من البيت الأبيض على هذا الخبر.
كانت هذه تفاصيل خبر وسائل إعلام: ترامب وأردوغان يتفقان على إنشاء فريق عمل حول "إس-400" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.