برشلونة مهدد بعقوبة مغلظة من "الفيفا"

يواجه نادي برشلونة الإسباني، خطر فرض عقوبة مغلظة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، بسبب تفاوضه في نوفمبر الماضي مع الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن برشلونة تفاوض مع غريزمان في نوفمبر 2018 من أجل ضمه، وتم التوصل لاتفاق، ومن ثم وقع الدولي الفرنسي في شهر الماضي، على عقد انضمامه للفريق الكتالوني، وذلك عقب مواجهة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس الإيطالي في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

من جهتها، زعمت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أنها تلقت معلومات من مصدر موثوق، تؤكد وجود عقود موثقة بالفعل بين غريزمان وبرشلونة، وسيكشف عنها خلال الأيام الأولى من يوليو المقبل، عندما تتحول قيمة كسر الشرط الجزائي لغريزمان مع الأتلتيكو، إلى 120 مليون يورو بدلا من 200 مليون يورو.

وتشير التقارير إلى أن أتلتيكو مدريد، يمكنه تقديم شكوى لـ"الفيفا" ضد برشلونة، في حال التأكد من تفاوض النادي الكتالوني والتوقيع مع غريزمان في نوفمبر ومارس الماضيين، عندما كان المهاجم الفرنسي يرتبط بشكل رسمي مع "الروخي بلانكوس".

وعادة ما يفرض "الفيفا" في مثل هذه الحالات على الفريق المخالف لقوانينه، عقوبة الحرمان من التعاقد مع اللاعبين لفترتي انتقالات متتاليتين.

واكتنف الغموض مستقبل غريزمان منذ إعلانه قبل أيام، رحيله عن أتلتيكو مدريد، دون أن يحدد وجهته المقبلة.