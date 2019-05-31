المجلس العسكري في السودان يدعو لـ"حقن الدماء" في اليمن

وقال البرهان، في افتتاح القمة العربية الرابعة عشرة الطارئة بمكة المكرمة، إن "السودان يصطف مع الشقيقتين، المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية لمواجهة الاعتداءات التي استهدفت السفن وخطوط النقل وأمن الحرمين".
وذكر البرهان أن "السودان يؤيد كافة التدابير والإجراءات التي يتخذها الأشقاء لحماية الأمن والاستقرار في المنطقة"، كما دعا في خطابه إلى جعل الممرات الملاحية بعيدة عن الاستهداف العسكري، وطالب القادة العرب باتخاذ قرارات حازمة تمنع تكرار هذه الاعتداءات.
وبخصوص الشأن اليمني، جدد البرهان التزام السودان بالوقوف مع الحكومة الشرعية في اليمن، كما دعا إلى استئناف الحوار لحقن الدماء وفق المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
وفي حديثه عن الشأن الداخلي في السودان، أكد البرهان أن استجابة القوات المسلحة لمطالب الشعب بالتدخل وانحيازها لثورته السلمية، جاءت من أجل بناء سودان جديد تسوده الحرية والعدل والسلام، وينعم شعبه بالديمقراطية.
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