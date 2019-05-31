مقاتلة "سو-57" للجيل الخامس تتزود بصاروخ بحري حديث

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو، أن مقاتلة "سو-57" الروسية للجيل الخامس تحصل على صاروخ حديث مضاد للسفن.

جاء ذلك على لسانه خلال زيارته لمكتب "ديتال" للتصاميم في إقليم الأورال الروسي والذي يعمل مهندسوه على تصميم الرأس الموجهة ذاتيا الذي سيتزود بها الصاروخ الجديد.

وأضاف، كريفوروتشكو، قائلا إن وزارة الدفاع ستوقع عما قريب اتفاقية كبيرة تخص شراء كل الأسلحة التي تتزود بها طائرة "سو- 57" للجيل الخامس.

هذا وكان رئيس شركة "أسلحة الصواريخ التكتيكية" الروسية ، بوريس أوبنوسوف، قد أعلن أن شركته بصدد تصميم صاروخ "جو- جو" فرط الصوتي الذي يمكن أن يدمر الأهداف على مدى 300 كيلومتر. أما سرعته فتبلغ 6 ماك (سرعة تفوق 6 أضعاف سرعة الصوت) .

يذكر أن "سو – 57" هي مقاتلة روسية متعددة المهام قامت بأول رحلة جوية لها في 20 يناير عام 2010. وقد انطلق إنتاجها الصناعي لتتسلم القوات الجوية والفضائية أول مقاتلة من هذا النوع نهاية العام الجاري.

وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن شركة "سوخوي" الروسية تعتزم الكشف عن مقاتلة "سو-57" في منتدى "الجيش -2019" العسكري التقني الذي سيعقد نهاية يونيو المقبل في ضواحي موسكو.