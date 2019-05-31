السر قدور يفك الاشتباك في كواليس (أغاني وأغاني)

اختلف عدد من الفنانين والمطربين في كواليس برنامج (أغاني وأغاني) بسبب أغنية (بلادي) التي صاغ كلماتها الأستاذ علي شبيكة ولحنها الأستاذ السني الضوي ونسبة لجماليات الأغنية بما تحمله من دلالات وطنية وثورية بجانب الروعة اللحنية العالية والأداء التطريبي المنسجم بين الثنائي، فقد أراد كل فرد من المجموعة أن يغنيها بمفرده واختلفوا كثيراً في ذلك الأمر بسبب مواكبة الأغنية لأحداث ثورية ووطنية كبيرة تمر بها البلاد، بجانب أن الحلقة كانت وفاء وعرفاناً للراحل السني الضوي.

وقد فض الاشتباك حول الأغنية الأستاذ السر قدور خصوصاً عندما رأى إصرار كل فرد وحماسه على أن يغنيها بمفرده دون القبول بالتفاوض، واقترح عليهم أن يؤدوها بصورة جماعية وبالفعل قدمت الأغنية في حلقة الأمس بدلاً عن أغنية المقدمة المألوفة في البرنامج.

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وأكد متابعون حسب صحيفة السوداني، أن قناة النيل الأزرق كان لها قدم السبق في تسجيل تلك الأغنية تلفزيونياً حيث أنها لم تسجل من قبل تلفزيونياً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)