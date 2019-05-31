تركيا ترسل قوات "كوماندوز" إلى حدود سوريا

وأكدت الوكالة اليوم الجمعة أن الجيش التركي أرسل إلى المناطق الحدودية في ولاية هاتاي تعزيزات تضم 50 مدرعة تقل عناصر لوحدات "الكوماندوز".
ونقلت الوكالة عن مصادر عسكرية قولها إن هذه التعزيزات جاءت إلى المنطقة بهدف توزيعها على الوحدات المتمركزة على طول الشريط الحدودي مع سوريا.
وجاءت هذه التطورات على خلفية إعادة التصعيد في حدة التوتر بشمال غربي سوريا، وخاصة بمحافظة إدلب الخاضعة في الغالب لسيطرة "هيئة تحرير الشام" التي تشكل "جبهة النصرة" الإرهابية عمودها الفقري.
كما خسر الجيش التركي أحد ضباطه أوائل الشهر الجاري جراء هجوم للمسلحين الأكراد في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي.
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