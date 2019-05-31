إيران: إحباط هجوم إرهابي كان يستهدف مسيرات "يوم القدس"

وقال التلفزيون الإيراني، اليوم الجمعة، "تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط هجوما إرهابيا، كان سيستهدف مسيرات يوم القدس في مدينة سنندج عاصمة إقليم كردستان غرب إيران".
وشارك الملايين من الشعب الإيراني، اليوم الجمعة، وكبار المسؤولين في إيران في مسيرات يوم القدس.
وأطلق المشاركون في المسيرات، التي انطلقت في أنحاء البلاد، شعارات التنديد بإسرائيل وأمريكا منها "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل".
يذكر أن الرئيس الإيراني الراحل الإمام الخميني دعا بعد انتصار الثورة الإسلامية في بلاده عام 1979 إلى إقامة يوم القدس العالمي، في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك من كل عام نصرة للشعب الفلسطيني.
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