كيف ظهرت السودان في القمة العربية بمكة؟ (تقرير)

ترأس رئيس المجلس العسكري الحاكم بالسودان، عبد الفتاح البرهان، وفد بلاده في القمتين العربية والإسلامية بمكة المكرمة.

وتأتي الزيارة تلبية لدعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لحضور القمتين والتي تستضيفهما مكة المكرمة يومي الخميس والجمعة.

ومن المنتظر أن يجري رئيس المجلس العسكري الانتقالي لقاءات ثنائية مع قادة عدد من الدول العربية والإسلامية على هامش القمتين.

وتعقد القمة العربية الطارئة في مكة بدعوة من الرياض لبحث تلك التهديدات، بالتوازي مع انعقاد قمتين في مكة خليجية وإسلامية.

وبحثت القمة العربية الطارئة التوترات مع إيران بعد هجمات على ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات، وضربات بطائرات مسيرة على محطات لضخ النفط في السعودية، في وقتٍ تنفي فيه طهران ضلوعها في الواقعتين.

وأكد رئيس المجلس العسكري السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقوف الخرطوم بجانب دول الخليج العربي ضد الأعمال العدائية التي طالت المملكة السعودية والإمارات.

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وأضاف البرهان، في أول كلمة له كممثل للسودان في القمة العربية: "استهدفت تصرفات غير مسئولة المملكة العربية السعودية ويدين السودان ما حدث، ويؤكد وقوفه بجانب الأشقاء في الخليج ضد هذه الأعمال العدائية أيا كان مصدرها، ونؤيد كل التدابير لمواجهة الاعتداءات".

كما أكد أن السودان يقف مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، "وسوف يظل جزءًا من التحالف العربي في اليمن، ويدعو إلى استئناف الحوار للحفاظ على وحدة البلاد".

وتابع البرهان، أن السودان يؤكد موقفه الراسخ الداعم للشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته المستقلة، بجانب الوصول إلى السلام في ليبيا وسوريا بناء على الحل السياسي.

وحول الأوضاع في السودان قال البرهان، إن بلاده شهدت منذ ديسمبر حراكا شعبيا واسعا احتجاجا على أوضاع اقتصادية، و"قاد الثورة شباب السودان واصطفوا أمام القيادة العامة للجيش، واتخذت القوات المسلحة قرارها بالانحياز لرغبتهم من أجل سودان جديد ينعم بالديمقراطية وترسيخ حكم القانون ووعدنا الشعب بسليمة السلطة عبر فترة زمنية محدودة تنتهي بانتخابات".