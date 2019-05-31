التحالف الدولي يعترف بقتل 1300 مدني في سوريا والعراق منذ 2014

ونقل موقع الخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية عن التحالف الدولي، قوله في بيان: "إنه شن 34502 غارة بين آب/أغسطس العام 2014 ونهاية نيسان/أبريل الحالي، خلال هذه الفترة وإستناداً إلى المعلومات المتاحة، أجرت قوة المهام المشتركة — عملية العزم الصلب تقییماً، ومن المرجّح، أنَّ ما لا يقل عن 1302 مدني قتلوا دون قصد نتيجة لغارات التحالف". وأوضح التحالف أنه لا يزال هناك 111 تقريراً حول مقتل مدنيين يتم النظر فيها.
يشار إلى أن منظمات حقوقية تقدر أعداد القتلى المدنيين جراء غارات التحالف الدولي بأكثر مما يقر به، فيما يؤكد التحالف الدولي من جهته أنه يتخذ الإجراءات اللازمة للتقليل من المخاطر على حياة المدنيين.
يذكر أن التحالف، الذي ضم أكثر من 70 دولة، بدأ عملياته العسكرية ضد التنظيم المتطرف في العراق ثم سوريا في صيف العام 2014.
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