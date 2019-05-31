لابد أن يحرر جنودنا كولومبيا

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

مناطق كثيرة في بلادنا عرفت بأسماء مناطق او مدن او دول قريبة أو حتي بعيدة عنا ، ولكل منطقة حملت اسم احدى هذه المناطق والبلدان والدول علاقة بنحو ما مع تلك التي حملت اسمها ، واحيانا يكون الاسم الذي يتم إطلاقه على احدى مناطقنا جاء فقط لتمني اهل هذه المنطقة ايجاد علاقة شبه بينهم وبين مايحملون اسمه ، فهناك حي كبير وعريق في مدينة الأبيض اسمه فلسطين وواضح أن ذلك جاء تيمنا بهذا البلد ومناصرة له وقولا للاحتلال وداعميه كلنا فلسطين .

وفي مناطق أخرى وبالذات في ولاية الخرطوم (شرق النيل) انتشرت اسماء المدن والمناطق الفلسطينية لذات السبب الذي دفع اهل الأبيض لتسمية أحد أهم احيائهم بفلسطين ، ومن هذه المناطق التي حملت اسماء المدن والمناطق الفلسطينية في شرق النيل بولاية الخرطوم مناطق رام الله ونابلس مثلا، وفي قلب الخرطوم وبالسوق الافرنجي حملت منطقة اسم نيفاشا وذلك تخليدا لاسم هذه المدينة التي شهدت توقيع اتفاق السلام الذي انهى سنوات من الحرب بين أبناء الوطن الواحد .

وفي السوق العربي بالخرطوم انتشرت محلات تجارية تحمل اسماء بعض العواصم الغربية ك(باريس مول ، روما ، طوكيو ) وغيرها التي يمني أصحابها أنفسهم باللحاق بهذه المدن المتقدنة .

وهذه انقولا في امدرمان ، وعلى هذا النسق توافق النشطاء على إطلاق اسم كولومبيا على المنطقة الواقعة تحت جسر الحديد على شارع النيل التي تعتبر امتدادا لمنطقة الاعتصام ، ولاسم كولومبيا دلالة خاصة واتصفت هذه المنطقة بما يجعلها اهلا لحمل هذا الاسم ، وقد غرد أحد النشطاء قائلا :

الساحة تحت كوبري الحديد الى النيل سموها كولومبيا . يباع فيها البنقو والحبوب المخدرة وهي مرتع للعصابات وهذا ما يفقد الثورة بوصلتها.

وكتب اخر :

المنطقة بين الكبريين، خارج نطاق الدولة خصوصا جوار كبري النيل الازرق، منطقة فوضى، رأيت اليوم -ظهرا – سكرانا يترنح، وأخبار عن مخدرات وممنوعات.

ونؤكد من جانبنا على خطورة هذا الوضع وضرورة حسمه وانهاء الفوضى ووضع حد لسيطرة العصابات والمجرمين على هذا المكان ، فهل يتحمل جنودنا البواسل المسؤولية ويقوموا بواجبهم ويقتحموا كولومبيا ويحرروها من هذا الشر المستطير ؟ نأمل ذلك وننتظر تحققه سريعا .