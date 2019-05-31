إفتتاح النخبة بمواجهة الهلال والخرطوم الوطني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اجريت اليوم قرعة بطولة الدوري الممتاز وستكون مباراة الهلال والخرطوم الوطني هي اولى مباريات التخبة ويجدر ذكره ان البطولة ستقام من دورة واحدة بعد تدخل الاتحاد حتى تواكب الموسم الرياضي العالمي

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