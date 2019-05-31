المريخ يتحصل على 460 الف دولار حافز البطولة العربية

الخليج 365 : تسلم نادي اليوم حافز البطولة العربية بعد خصم وهو 460 الف دولار ويتوقع ان توزيعها على اللاعبين المحليين والاجانب ويجدر ذكره ان المريخ كان قد وصل الى مرحلة نصف النهائي وودع البطولة على حساب النجم الساحلي

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