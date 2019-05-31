“آل الشيخ” والاستهزاء بالمريخ!!.. بقلم عبد الله ابو وائل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

[يرغب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم “تركي آل الشيخ” في إذلال المريخ وتركيعه بتلكؤه في تسليم الأحمر مستحقاته المالية نظير مشاركته في البطولة العربية الأخيرة التي حملت اسم الراحل الشيخ “زايد بن سلطان آل نهيان” ووصوله دور الأربعة!

[يعلم “آل الشيخ” الأزمة المالية الحرجة التي يمر بها الأحمر وبدلاً من تسليم ممثل السودان حقوقه إلى جانب خطاب شكر نتيجة النجاح الذي تحقق بفضل مشاركته ظل “آل الشيخ” يتلذذ بمعاقبة المريخ برفضه تحويل الأموال دون إبداء أي أسباب!

[ما يفعله “تركي آل الشيخ” لا يعدو كونه استهزاء بالمريخ وجماهيره، فهو بتلك الخطوة يباعد بين اتحاده وجمهور (الصفوة) الذي لا يقبل لفريقه بتلك المعاملة التي تفتقد للاحترام.

[يريد “آل الشيخ” أن يجعل من المريخ (أضحوكة) بين الأندية وهو يتعمد عدم تسليم الأحمر مستحقاته المدفوعة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة وليست من الاتحاد العربي!

[المريخ لا يستجدي “آل الشيخ” ولا (يشحده) لأن المبلغ الذي يفترض أن يتسلمه حصل عليه بعرق لاعبيه ووفقاً للائحة المنافسة، فلماذا يحاول رئيس الاتحاد العربي أن يظهر بمظهر الممتن على الأحمر؟!

[مطلوب من مجلس إدارة نادي المريخ اتخاذ موقف قوي وحاسم تجاه الاتحاد العربي واتخاذ ما يلزم من قرارات تحفظ هيبة النادي .

[الحقيقة التي لا تقبل الجدل هي أن المريخ أضاف للبطولة العربية كثيراً ومنحها زخماً إعلامياً كبيراً نتيجة ما قدمه من مستويات إضافة للحشود الجماهيرية الكبيرة التي رفعت اللافتات التي تحمل صور الراحل “زايد” لكن “آل الشيخ” لم يرَ كل ذلك ولم يقدر الدور الكبير الذي لعبه الأحمر في إنجاح البطولة وبدلاً من مكافأته بمنحه ما استحقه من حافز، عمل على عدم تحويله ليذل المريخ وجماهيره وكأنما ذلك المال هو (مكرمة) من “آل الشيخ” يمنحها لمن يريد ويمنعها عن من يرغب!

[نجاح المريخ في الوصول لدور الأربعة وحديث المحللين الرياضيين عن المستوى الذي ظهر به لا يمنع الأحمر من التعامل الصارم مع الاتحاد العربي ليعرف “آل الشيخ” حجم المريخ ومدى تأثيره الإيجابي أو السلبي على البطولة.

[اتخذوا القرارات التي تحفظ للمريخ هيبته يا “قريش” ولا تساوموا في (سمعة) الزعيم.