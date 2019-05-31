القدس لنا لا الظلمة.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

مع بزوغ شمس الجمعة الأخيرة من هذا الشهر الفضيل وحتي مغيبها والى دخول يوم السبت يتحرك الاحرار في مختلف بقاع العالم كل بحسب توقيته المناسب وبحسب المكان الموجود فيه يتحركون جميعا نحو هدف واحد الا وهو القدس ومناصرتها وإعلان الرفض لصفقة ترامب الخاسرة ورهان بعض حكامنا الخونة على تضييع الحق الفلسطيني وطمس هذه القضية الحية العصية على الاندثار برغم جهود الطغاة الاشرار من محتلين وعملائهم على مدار السبعين عاما التي ظل هذا الكيان الغاصب جاثما فيها على صدر الفلسطينيين يغتصب أرضهم وينتهك حرماتهم لكن ظل اهل الأرض ومن خلفهم الاحرار في العالم يصدعون برفض هذا الظلم الى ان جاء السيد الإمام الخميني واقترح هذا اليوم الذي توحد فيه المسلمون والتفوا حول راية القدس وظلت دعوة الإمام الخميني متقدة في النفوس لم يطفها كيد الكائدين ولا مكر الماكرين ولا خيانة الخائنين ، وفي كل عام يرتفع الصوت مدويا لنصرة القدس ولكن يأتي الاحياء للمناسبة هذا العام ليؤكد علي حقيقة واضحة لاتقبل اللبس وهي ان المسلمين لن يفرطوا في القدس ولم يتركوا اولى القبلتين وثالث الحرمين تضيع ويحتلها الصهاينة الارجاس ، وأنه لامعني لسخافات ترامب واباطيله ومشروعه الخاسر المسمى بصفقة القرن التي يسعي للترويج لها وجعلها واقعا بين الناس ويساعده في هذا التآمر بعض المجرمين من بني جلدتنا لكن عليه وعليهم وعلى الصهاينة أن يعلموا جيدا أن القدس ليست لترامب فيعطيها من يشاء وهذا عطاء من لايملك لمن لايستحق ، والقدس هذه ليست للظلمة المستبدين ولا الطغاة المجرمين ولا الخونة المتآمرين وانما هي للمسلمين والمسيحيين بل هي لكل الأحرار ولكل رافض للظلم والاستكبار داع لمناصرة المستضعفين وهي في الخصوص ملك للفلسطينيين ولن تستطيع قوة في الأرض مهما طغت وتجبرت أن تغير هذه الحقيقة فليخسأ ترامب وعملاءه ، ونكرر هتافنا #القدس_لنا_لا_للظلمة .

الويل لهم في الملتحمة .

#نحو_القدس

#لا_لصفقة_القرن

#يوم_القدس_العالمي