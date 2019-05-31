التاريخ: 31-مايو-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements أفادت مصادر أن محادثات السلام بين المجلس العسكري وعدد من الحركات المسلحة برعاية دولة الإمارات العربية تمضي لنهاياتها.. المصادر أكدت أن اتفاقاً إطارياً يتضمن مشاركة الحركات في الفترة الانتقالية سيتم التوقيع عليه قريباً حسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محادثات السلام بين العسكري وحركات مسلحة تمضي لنهاياتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.