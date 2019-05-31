ضبط عربة (تانكر) محملة بالمخدرات والقبض على (3) متهمين

التاريخ: 31-مايو-2019 فى : حوادث 27 مشاهدة ضبطت شرطة مكافحة المخدرات دائرة اختصاص شرق النيل عربة (تانكر) محملة بالمخدرات. Advertisements ووفقاً لمصدر أنه بموجب معلومة توفرت بخصوص العربة موضوع البلاغ أنها تحتوي على المخدرات، عليه وعند وصول العربة الطريق الدائري منطقة التفتيش بشرق النيل، وبعد توقيف العربة تم تفتيشها وعثر بداخلها على (32) رأساً من المخدرات وتم القبض على (3) متهمين. وبعد التحريات حسب صحيفة المجهر، دون ضدهم بلاغ تحت طائلة المادة (15)أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المتعلقة بتجارة المخدرات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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