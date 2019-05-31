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مقتل شاب على يد ملازم شرطة رمياً بالرصاص بشارع النيل

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التاريخ: 31-مايو-2019

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مقتل شاب على يد ملازم شرطة رمياً بالرصاص بشارع النيل

لقى شاب مصرعه رمياً بالرصاص على يد ملازم شرطة قبالة منطقة البيتش ببري.

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وكشفت مصادر أن خلافات قديمة كانت بين المتهم والضحية تجددت يوم الحادث، حاول الضحية ضرب الضابط بالعصا على إثر ذلك قام الأخير بسحب مسدسه وأطلق الرصاص على الضحية، وقام بتسليم نفسه للشرطة.

وأوضح المصدر حسب صحيفة المجهر، إن محاولات جرت لإسعاف الشاب بيد أنه فارق الحياة متأثراً بجراحه ليتم اتخاذ إجراءات جنائية بالحادثة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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