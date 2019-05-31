“حميدتي” يطالب الأجهزة الأمنية بوضع خطة لمنع الجريمة والظواهر السالبة

التاريخ: 31-مايو-2019 فى : أخبار 24 مشاهدة دعا نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة الأمنية لوضع خطة محكمة لمنع الجريمة ومكافحة الظواهر السالبة وتأمين الممتلكات العامة وممتلكات المواطنين خاصة خلال عطلة عيد الفطر المبارك. Advertisements وبحث “حميدتي” مع قادة القوات النظامية ورؤساء الأجهزة الأمنية بالقصر الجمهوري حسب صحيفة المجهر أمس، الأوضاع الأمنية بالبلاد خلال الفترة الماضية، والتدابير والترتيبات التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة من أجل تعزيز الاستقرار وحفظ الأمن بالبلاد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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