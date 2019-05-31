تيار نصرة الشريعة يسير مسيرة مليونية اليوم لوسط الخرطوم

أكد تيار نصرة الشريعة ودولة القانون في السودان أنه لن يقر أي اتفاق سياسي لا يتفق مع (قيمهم)، وشدد على أن من يصف التغيير الذي حدث بالبلاد بأنه ضد الإسلام السياسي واهم وخارج منطق الماضي والحاضر، مجدداً الدعوة لمسيرة مليونية اليوم (الجمعة) وسط الخرطوم للضغط على المجلس العسكري للتحاور مع كل مكونات الشعب.

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وأكد الأمين العام للتيار محمد الجزولي حسب صحيفة المجهر، أنهم اتفقوا على أن تكون مسيرة اليوم (الجمعة) شاملة لمبادرة أهل السودان من إدارة أهلية ومشائخ طرق صوفية وأكاديميين، مبيناً أن هدفها الرئيسي سيكون دعوة المجلس العسكري لتحقيق التوافق السياسي وحراسته بإدارة حوار شامل مع جميع مكونات الشعب السوداني لتحقيق فترة انتقالية متراضٍ عليها واستقرار سياسي وانتقال سلس للسلطة إلى حكومة مدنية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)