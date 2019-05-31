أمطار غزيرة شهدتها ولاية الخرطوم وعدد من الولايات

التاريخ: 31-مايو-2019
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شهدت ولاية الخرطوم أمس (الخميس) تساقط أمطار غزيرة في الأيام الأخيرة لشهر رمضان. ووفقاً للهيئة العامة للإرصاد الجوية، من المتوقع هطول أمطار خلال الأيام المقبلة قد تتحول إلى غزيرة مع نشاط الرياح في أجزاء متفرقة من الولايات، ومن المتوقع دخول السحب الموجودة على الهضبة الإثيوبية إلى ولايات (كسلا، القضارف، سنار، النيل الأزرق). وحسب صحيفة المجهر، أن ولاية الخرطوم وأحياء أم درمان وعدد من الولايات شهدت أمطاراً غزيرة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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