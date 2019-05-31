التاريخ: 31-مايو-2019 فى : أخبار 20 مشاهدة Advertisements شهدت ولاية الخرطوم أمس (الخميس) تساقط أمطار غزيرة في الأيام الأخيرة لشهر رمضان. ووفقاً للهيئة العامة للإرصاد الجوية، من المتوقع هطول أمطار خلال الأيام المقبلة قد تتحول إلى غزيرة مع نشاط الرياح في أجزاء متفرقة من الولايات، ومن المتوقع دخول السحب الموجودة على الهضبة الإثيوبية إلى ولايات (كسلا، القضارف، سنار، النيل الأزرق). وحسب صحيفة المجهر، أن ولاية الخرطوم وأحياء أم درمان وعدد من الولايات شهدت أمطاراً غزيرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمطار غزيرة شهدتها ولاية الخرطوم وعدد من الولايات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.