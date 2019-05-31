الصحة تقر بوجود نقص في (246) صنفاً من الأدوية

أقرت وزارة الصحة الاتحادية بوجود نقص في (246) صنفاً من الأدوية، وأكدت وجود أدوية متوقع انقطاعها خلال الفترة المقبلة، فيما أعلنت الوزارة عن وصول منحة من الأدوية قادمة من دولة الأمارات بتكلفة (60) مليون دولار خلال أسبوع لسد النقص في الأدوية.

وقال وكيل الوزارة د. سليمان عبد الجبار في مؤتمر صحفي حسب صحيفة المجهر، إن الوزارة حصرت حاجة البلاد من الأدوية بما فيها الأصناف التي يوجد بها نقص، مشيراً إلى تعهد دولة الإمارات بسد النقص.

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وكشف مدير الصندوق القومي للإمدادات الطبية المكلف د. عبد الرحمن الجعلي عن توفير (70%) من مديونيات الشركات المستوردة للأدوية من القطاع الحكومي بما قيمته (24) مليون يورو، مشيراً إلى فتح اعتمادات لاستيراد الأدوية ووصولها للبلاد الشهر المقبل، وزاد (الجعلي) بأنهم قاموا بفتح قسم لتوفير الأدوية في فترة لا تتجاوز (72) ساعة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)