إصابة (16) معدناً في طريقهم لقضاء عطلة العيد إثر حادث مروري

أصيب نحو (16) معدناً بإصابات بالغة وخطرة في حادث حركة مروري بطريق التحدي.

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وكشفت مصادر أن عربة شريحة تقل على متنها (16) معدناً في طريقهم لقضاء عطلة العيد مع ذويهم تعرضت لحادث مروري، موضحاً أن السيارة تحركت من منطقة العبيدية بولاية نهر النيل وعند وصولهم منطقة كبوشية شمال شندي اصطدم سائقها بعربة حافلة روزا كانت متوقفة خارج الطريق وهي تعمل بخط سير شندي قباتي.

وفور وقوع الحادث حسب صحيفة المجهر، تم إسعاف المصابين إلى حوادث الشهيد دكتور الخليفة بواسطة شرطة المرور السريع بأورنيك (8) جنائي، وتم حجز بعض المصابين بالحوادث وتحويل المصابين إصابات خطرة إلى الخرطوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)