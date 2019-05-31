التاريخ: 31-مايو-2019 فى : أخبار 6 مشاهدة أعلن مجلس تنظيم مهنة القانون (المعادلة) تأجيل الامتحانات إلى العشرين من يوليو بدلاً من الخامس عشر من يونيو المقبل. Advertisements وقال سكرتير المجلس بابكر أحمد قشي إن المجلس عقد اجتماعاً أمس وقرر تأجيل امتحان تنظيم مهنة القانون حسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل امتحان مهنة القانون (المعادلة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.