التربية: الفراغ من أعمال تصحيح الشهادة الثانوية يونيو المقبل

التاريخ: 31-مايو-2019 فى : أخبار 2 مشاهدة أعلنت وزارة التربية والتعليم الانتهاء من أعمال الكنترول وتصحيح الشهادة الثانوية خلال شهر يونيو المقبل. Advertisements وقال معلمون بلجنة امتحانات الشهادة الثانوية إن الوزارة قامت بتهيئة المناخ المناسب حتى يؤدي المعلمون دورهم الرسالي والمهني في تربية النشء، بجانب الالتزام بدفع كافة مستحقات المعلمين في أعمال الكنترول حسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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