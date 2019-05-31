معلومات خطيرة ومثيرة عن (كتائب ظل) بالكهرباء

كشف خطاب مسرب من مكتب وكيل وزارة الموارد المائية والكهرباء محمد خير أحمد الجنيد، عن نقل 212 من منتسبي تأمين المنشأة من الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء إلى الوزارة.

وبحسب الخطاب الذي حصلت عليه مصادر إن جميع المنقولين سيتم توفيق أوضاعهم خارج الشركة وفقاً لقرار من المجلس العسكري.

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وقالت المصادر حسب صحيفة الإنتباهة إن الـ(212) المذكورين عبارة عن (كتائب ظل) زج بهم النظام المباد إلى شركة توزيع الكهرباء بمسمى تأمين منشأة دون أن تكون لهم أعباء وظيفية يؤدونها بخلاف كتابة التقارير إلى مرؤوسيهم فضلاً عن الاستفادة منهم في عملياته المشبوهة التي ينفذها.

وفي ذات الاتجاه قال عاملون بشركة التوزيع للمصادر أمس إن أحد عناصر التأمين ويدعى (م.أ) قام بمحاولة ضرب أحد الموظفين أثناء تصوير الوقفة الاحتجاجية الأخيرة إبان الإضراب، وهدد العاملين بينما تصدى له آخرون. وكشفت متابعات المصادر عن رفض المدير العام الجديد لشركة التوزيع بقاء أعضاء ما يسمى التأمين بالشركة، وانتهى اجتماع بين الوكيل والمدير العام الجديد أمس باستبعاد جميع العاملين بإدارة التأمين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)