انكماش الاقتصاد التركي وسط حالة من الركود

انكمش الاقتصاد التركي 2.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام، لتؤكد البيانات الرسمية انزلاق البلاد إلى الركود، بعد أزمة العملة في العام الماضي.

وكان اقتصاد تركيا، أحد اقتصادات الأسواق الناشئة الرئيسية، يسجل معدلات نمو تتجاوز الخمسة بالمئة، قبل أن يعصف به تهاوي قيمة الليرة 36 بالمئة مقابل الدولار منذ نهاية 2017.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز انكماش الاقتصاد 2.5 بالمئة على أساس سنوي في أحدث ربع سنة.

وبالمقارنة مع الربع السابق، نما الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول 1.3 بالمئة بعد التعديل، في ضوء العوامل الموسمية والتقويم، حسبما أظهرته الأرقام الصادرة عن معهد الإحصاء التركي.