الصادق المهدي:يفتح النار علي الشيوعي

قال رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي إن الحزب الشيوعي ينافي وجدان الشعب السوداني، ودائماً يتخذ قرارات مخربة، مشيراً إلى أنه درج على اتخاذ مواقف متطرفة، مؤكداً أن الحزب الشيوعي لن يحصل على دائرة واحدة حال دخولهم في انتخابات حرة.

وقال (المهدي) إن الحزب الشيوعي معنا في (الحرية والتغيير) لكنه يصدر قرارات حزبية مخربة وغير متفق عليها، وأضاف (هذه الثورة نحن من أسس لها ونزع الشرعية من النظام السابق طوال 30 سنة، والحزب الشيوعي نفسه من الأحزاب التي دخلت في الحكومة في عام 2005، واستمر هو وغيره من الأحزاب أعضاء في النظام ست سنوات.. وحدنا نحن ومعنا أحزاب جديدة مثل المؤتمر السوداني، لم نلوث أنفسنا بمشاركة النظام مثل الشيوعي).

ولفت (المهدي) إلى أن الحزب الشيوعي يتسرع دائماً بإطلاق الاتهامات الباطلة، وقال (نوع من الشذوذ الذي ينفع العدو، والحزب الشيوعي نهجه مثل الغشيم الذي لا يضع في الحسبان عواقب هذه التصريحات).