نهائي حاسم بين الترجي والوداد في أبطال أفريقيا

الخليج 365 :

سيكون ملعب رادس في الحادية عشر ليلاً مسرحًا لمواجهة تجمع بين الترجي الرياضي التونسي وضيفه الوداد البيضاوي المغربي في إياب الدور النهائي من مسابقة أبطال أفريقيا.

وكان التعادل بهدفٍ لكلٍ قد حسم لقاء الذهاب، ويحتاج الترجي إلى التعادل السلبي للظفر باللقب، فيما لن يكون أمام الوداد غير الفوز بأية نتيجة من أجل تحقيق الكأس.

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ويسعى الوداد إلى تكرار انجاز غريمه التقليدي الرجاء البيضاوي عام 1999 عندما عاد بلقب الكأس القارية من العاصمة التونسية (“ملعب المنزه”) بركلات الترجيح، بعدما فرض التعادل السلبي على الترجي إيابا، وهي النتيجة ذاتها لمباراة الذهاب.

وفي المقابل، يخوض الترجي المباراة في غياب ثلاث ركائز أساسية بسبب الإيقاف في مقدمتها حارس مرماه معز بن شريفية الذي يدين له بالفضل في بلوغ النهائي دون خسارة، والمدافعان شمس الدين الذوادي وغيلان الشعلالي.

لكن الترجي يعول على نقاط قوة أخرى خصوصا في خط هجومه بقيادة الجزائري يوسف البلايلي وأنيس البدري وطه ياسين الخنيسي.