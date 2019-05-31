بانوراما جمعة الثورة !!.. بقلم حسن وراق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

المجلس العسكرى.. الدوام لله !!

@ شهران تقريبا و البلاد ما تزال بلا حكومة لأن المجلس العسكرى الانتقالى ذاق عسالة السلطة و لا يريد مفارقتها بإتباع عدة طرق لتشتيت الكورة و إضاعة الزمن وقد فات على المجلس بأنه مهزوم مهزوم لأن مهلة مجلس السلم و الامن التابع للاتحاد الافريقى تبقى لها أقل من شهر و بعدها سوف تعلق عضوية السودان و بالتالى يقوم الاتحاد الاروبى بحجب الدعم و المساعدات و لن تعترف الامم المتحدة بأى حكومة بها عسكر . تلكؤ المجلس العسكرى الانتقالى فى تسليم السلطة يتم بدعم من تحالف (سام) الذى تقوده السعودية و الامارات و مصر و التى جميعا لها مصلحة واحدة أن يظل السودان دولة فاشلة لتحكم نفوذها عبر المجلس العسكرى الانتقالى وطز فى المجتمع الدولى و منظماته .

اللعب صالح الورق !!

@ القنصلية المصرية بالخرطوم تصدر يوميا ما يزيد عن الف تأشيرة غير اعداد كبيرة معفية من التأشيرة المسبقة بجانب النساء و الفارين من الفلول عقب الثورة . هذا العدد الذي يغادر يوميا بالبر و البحر و الجو يضع الكثير من علامات الاستفهام حول أن هنالك نزوح و هجرة من السودان وبعملية حسابية بسيطة إذا إفترضنا أن كل مسافر الي مصر يحمل معه 200 دولار و 5 الف جنيه فإن حملة التأشيرات فقط يسحبون معهم الي مصر 200الف دولار و 5 مليار جنيه يوميا غير ما بحوزة الذين لا تنطبق عليهم شروط التاشيرات علاوة علي أن هؤلاء يحرمون السودان من تحويلات ذويهم المغتربين او المهاجرين و توجيهها للقاهرة مباشرة و مجلس البرهان يكتفى بالفرجة .

دكتوراه فخرية فى الفساد !!

@ ما يزال الفساد فى ولاية الجزيرة سيد الموقف رغم عدم قيام السلطات الولائية بتوجيه السلطات العدلية بالقاء القبض على اركان الفساد الذين حكموا الولاية و افسدوا فيها ب(مزاج) و ما تزال حكاوى الفساد تترى على المجالس ، هنالك تقرير صادر من معهد ابحاث البناء كلية الهندسة بجامعة الخرطوم حول عدم مطابقة الانترلوك المستخدم في الولاية10%من المواصفات القياسية المطلوبة(الاستاندر).واحدة من الحاجات التانية بمحلية في نفس الولاية وقع عطاء مناقصة لتشييد مدرسة بمبلغ 6 مليار تم الغاء العرض بحجة عدم الجدية و وقع العطاء (لأحدهم) بمبلغ 24 مليار جنيه . شارع رئيسي في عاصمة الولاية وقع لشركة صينية لا تملك عاملين و لا آليات فقط 2 صينيين (فردة شمال و التاني رايت) بينما العمل يتم بتعاقد من الباطن ودقي يا مزيقة .

الحاج ساطور فى سطور !!

@ من التصريحات التي جابت خبر الانقاذ ورئيسها المخلوع ، ما أورده الحاج آدم نائب رئيس الجمهورية السابق الذي قال بأن ” الحكومة لن تسقط لأنها محمية من الله ” هذا الحاج اشتهر بالتصريحات المشاترة ، سبق ان صرح بأن بأنه سيحارب إسرائيل بالسواطير حتي عرف بالحاج ساطور وتصريح آخر اساء فيه المواطن السوداني بأنه قبل الانقاذ كان يملك قميصين فقط . الحاج ضرب مثلا ونسي نفسه عندما كان مطلوباً القبض عليه ونشرته موزعة علي جميع اقسام الشرطة و عودته المريبة لاحضان النظام ، من سائق امجاد الي نائب رئيس جمهورية الي صاحب املاك مليارية . حكومات الكفرة والفجرة و الصهاينة والملحدين في امريكا وروسيا و اسرائيل لم تسقط ، هل هي الاخرى محمية من الله زي حكومة الإنقاذ برضو ؟ تسقط بس.

ثورة التعليم تمر هنا!!

@ من هنا يجب أن تبدأ الثورة لأن المنهج التعليمي في مدارس الاساس يحتاج لاعادة تقييم من قبل تربويين حقيقين غير اولئك المزايدين الذين ساهموا في تدني مستوي تعليم التلاميذ كما أوضحت نتيجة الاساس في الخرطوم بتراجع المستوي في الرياضيات و الانجليزي و العلوم والعربي . تلميذ الصف السادس مقرر له في التربية الاسلامية حفظ وتجويد سبعة سور ،عدد ايتها 314 من الزخرف الي الذاريات وتتضمن الاحقاف ، محمد ، الفتح ، الحجرات و قاف . اولياء الامور يشكون من أن مقرر التربية الاسلامية علي حساب بقية المقررات علما بأن سورة الحجرات كانت فقط مقررة حفظا علي الشهادة السودانية سابقاً .

نككككككتة !!

@ مساعد حافلة لديح ، أساءه احد الركاب أمام الجميع قائلا “بالله عليك الله دي شغلانة رجال ؟” نزل الراكب في محطة الدايات بأم درمان . رمقه المساعد قائلا له مودعا ” بالله عليك الله دي محطة ينزل فيها راجل؟”..