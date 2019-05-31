إدارة الهلال تشترط لإتمام صفقة رحيل وليد الشعلة

الخليج 365 :

قالت مصادر موثوقة لـ”باج نيوز” إنّ إدارة نادي الهلال أبدت موافقة مشروطة وذلك بشأن رحيل لاعب الفريق وليد الشعلة بعد تلقيه ثلاثة عروض احترافية مؤخرًا.

وفي الوقت الذي تلقى فيه لاعب الهلال وليد الشعلة عرضًا من أندية السعودية والسويد والدنمارك، أخطر النادي رسميًا الوكيل الغاني بإحضار العروض مكتوبة وذلك حتى يتسنى لهم مناقشتها.

وحاز لاعب الهلال وليد الشعلة على سبعة أهداف مع فريقه في مسابقة كأس الكنفدرالية الأفريقية في الموسم بعدما احتّل المركز الثاني خلف لاعب نهضة بركان لابا كودجو فودوه الذي تصدّر بثمانية أهداف.

وأعلن الوكيل الغاني عن رغبة نادي الوحدة السعودي في التعاقد مع اللاعب، غير أنّه لم يفصح عن العرض المادي.