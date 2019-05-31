اختفاء (500) مليون جنيه داخل المطار في ظروف غامضة….

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشفت معلومات ان مبلغ (500) مليون جنيه اختفى في ظروف غامضة في مطار جوبا الدولي بعد وصول المبلغ على متن طائرة مستأجرة عقب طباعة العملة في احدى دول الشرق الاوسط ، ويقال ان الشحنة المالية نقلت مساء الجمعة الماضية وان رئاسة الجمهورية في جنوب السودان تقوم بتحقيق في الحادثة، والقى باللوم على معارضي الرئيس سلفاكير بالحزب الحاكم (الحركة الشعبية)، وبحسب المعلومات فان اختفاء المبلغ سيطر على الاحاديث الجانبية بالقصر الرئاسي في جوبا بين الموظفين واجهزة الامن القومي، في الاطار نفسه اكدت مصادر مطلعة ان الامن وضع (15) شخصاً في قائمة الحظر من السفر ، من بينهم مدير الشؤون المالية بالبنك المركزي ماجوك دينق.
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